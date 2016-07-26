В Красноярске объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье синоптики пообещали усиление ветра и град, сообщили 6 мая в пресс-службе Среднесибирского Гидрометеоцентра.

Во второй день выходных красноярцев ждет сильный ветер с порывами 17-22 м/секунду. Температура воздуха составит в течение суток +14 ... +16°С. В краевом центре будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдет небольшой дождь.

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Жителям центральных и южных районов края синоптики пообещали менее приятную погоду — местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы с градом. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20м/сек, а местами усиливаться до 25-27м/сек. Северные районы также атакует сильный ветер, а ночью на юге Таймыра и в Эвенкии пройдет сильный снег, днем сменяющийся мокрым снегом.