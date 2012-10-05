«Дети и женщины бегали с ведрами, а мужики смотрели»: еще один пожар оставил людей без жилья

В Абанском районе готовятся во временном пункте принимать погорельцев, сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, сегодня утром пожар произошел в Большемуртинском районе (деревня Муратово), где огонь охватил сначала 200 кв. метров, но из-за ветра распространился на 4 тыс. кв. метров. Сгорели 8 строений, часть из которых жилые дома. По данным пресс-службы, в сгоревших домах проживало 12 взрослых и 5 детей. В ближайшее время планируется решить вопросы размещения пострадавших. В 15:55 возгорание ликвидировали.

Но около 15:15 крупный пожар начался еще в одном населенном пункте — в поселке Абан. Жители сообщили о горящих домах на ул. Набережная, в сводке пожарных же сообщается, что горит ул. Советская. К тому времени, когда на место приехали пожарные, огонь успел распространиться на 1500 кв. метров. За час площадь пожара увеличилась еще на 500 кв. метров, прежде чем огонь удалось локализовать. Для приема погорельцев подготовили места в школе. Тушат пожар 54 человека и 8 единиц техники.

«Мы тушили как могли, но те, кто стоял и наблюдал, — огромное вам „спасибо“! Дети и женщины бегали с ведрами, а здоровые мужики стояли и смотрели», — возмутились местные жители. По их словам, пожар не только уничтожил дома и имущество, но и оставил без света часть поселка, так как упали столбы.

Еще об одном крупном пожаре стало известно только что — он охватил площадь в 1000 кв. метров в Канске. Там горит пилорама в микрорайоне Северо-Западном. С огнем ведут борьбу 28 человек и 10 единиц техники. Одновременно на портале оповещения о ЧС появилась информация о пожаре в профтехучилище в поселке Балахта.