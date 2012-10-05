На Партизана Железняка сгорел приговоренный к сносу павильон

На Партизана Железняка в Красноярске снова горели павильоны, сообщили 4 мая очевидцы происшествия.

Сегодня около 8 часов утра на ул. Партизана Железняка, в районе остановки «Краевая больница», где должна появиться парковка, горел павильон «Мир цветов». Ликвидировали его более 10 пожарных с применением 4 пожарных автоцистерн, и благодаря их своевременному прибытию и качественной работе удалось спасти соседние строения, не дав огню распространиться.

Причины пожара пока неизвестны — над их установлением еще предстоит поработать специалистам, хотя люди уже начали предполагать, что это мог быть умышленный поджог.

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Стоит отметить, что это уже второй крупный пожар в районе: 28 апреля на остановке «Зенит» сгорел ряд павильонов. В краевом управлении МЧС пояснили, что причиной пожара тогда, предположительно, стало короткое замыкание проводки.

Напомним, в Красноярске готовится массовый снос павильонов вдоль главных магистралей города.