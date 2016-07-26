«Очень сильно ослаб»: Арэга Демирханова выписали из больницы

Известный красноярский архитектор Арэг Демирханов вернулся домой после нескольких месяцев в больнице. Сейчас за ним ухаживает дочь и соцработник.

Напомним, Демирханов лишился фаланг пальцев из-за обморожения в конце февраля. Он гулял по своей любимой набережной Качи, ему стало плохо, он упал в сугроб и пролежал там несколько часов. В середине марта ему сделали операцию — частично удалили фаланги шести пальцев. Все это время он продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей.

6 мая дочь архитектора Карина забрала его домой и сама помогает пожилому отцу восстанавливаться.

«Состояние его — средней тяжести. Требуется уход, — рассказала Newslab.ru Карина Демирханова. — Я забрала его из больницы для домашнего выхаживания. Он передвигается, но с трудом, купили ему коляску. Он очень сильно ослаб после операций и препаратов. Власти продолжают с нами контактировать, предоставили соцработника — на несколько часов в день».

Отметим, в июне архитектору исполнится 85 лет.