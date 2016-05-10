Из-за «подозрительных» отличников в красноярском лицее запретили гаджеты

В красноярском лицее № 7 (Менжинского, 15) после необычайного роста успеваемости детей запретили пользоваться мобильными телефонами и планшетами.

За все контрольные работы и сочинения ученики лицея стали получать одни пятерки. «Несмотря на то, что в лицее высокое качество образования, педагоги насторожились», — сообщили в главном управлении образования мэрии.

«Показательной стала ситуация, когда учитель, проверяя написанное на уроке сочинение, прочитала десятки текстов „под копирку“. Дети не изменили ни слова, даже не исправили орфографические ошибки — переписали готовое сочинение, не задумываясь над его содержанием. Ученики просчитались: оказалось, что учителя тоже умеют „гуглить“, так что исходный материал был найден, показан детям, а контрольную работу пришлось повторить», — рассказали в пресс-службе.

В другом классе того же лицея отличник переслал другим ученикам текст контрольной работы посредством мессенджера. В итоге весь класс сдал одинаковые работы с одной и той же ошибкой.

«Такая ситуация, конечно, могла бы случиться даже без телефона, но „скорость распространения“ бумажного носителя значительно уступает возможностям мобильных приложений, — отметили в пресс-службе управления образования. — И если в случае с классическими шпаргалками учителя делят полученную нечестным способом оценку на двух-трёх учеников, то здесь её пришлось делить на весь класс. Еще одним неоспоримым минусом являлся тот факт, что на переменах дети „сидели“ в телефонах вместо того, чтобы просто пообщаться друг с другом, поиграть или подготовиться к уроку».

Теперь ученики лицея не могут доставать телефоны и планшеты из сумок на уроках. Позвонить можно только в холле перед приёмной директора и только на перемене. Если ребенок достанет телефон в любом другом месте, сотрудники лицея вправе забрать у него гаджет до конца учебного дня.

Если родителям нужно незамедлительно связаться с ребёнком, они могут позвонить в лицей или учителю.