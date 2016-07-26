В Красноярске назвали школы с самым большим количеством медалистов

Среди красноярских школ определили лидеров по количеству выпускников-медалистов. Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города, наилучшие результаты демонстрируют учреждения Железнодорожного и Центрального районов, где из школ выпускаются 15,6 % и 14,3 % медалистов соответственно.

По предварительным данным, наибольшее количество отличников — 25 человек (17 % от общего числа выпускников) учится в гимназии № 1 «Универс» (Корнеева, 50). В процентном соотношении наилучшие показатели у гимназии № 2 (Марковского, 36), где количество медалистов составляет 31,4 %, в гимназии № 14 (Медицинский, 27) — 29,6 %, в школе № 22 (Тельмана, 29а) — 27,3 %, в школе № 141 (Воронова, 18г) — 26,9 %.

Материалы по теме 2016: Репортаж из соцсетей: Звени, звонок! Как красноярские выпускники прощались с учёбой

Напомним, что меньше чем через месяц во всех красноярских школах завершится учебный год. С 1 июня у большинства школьников начнутся каникулы, выпускникам же 11 классов предстоит сдать экзамены и принять участие в выпускных. В текущем учебном году аттестаты получат около 4,5 тыс. 11-классников. Самый большой выпуск, 148 человек, в гимназии № 1, самый немногочисленный выпуск в гимназии № 12 — 8 человек. Наибольшее число ребят выпускается из учреждений Советского района (1 430 человек).

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова прокомментировала: