Центральная оптика «Губернских аптек» приглашает юных красноярцев на конкурс рисунков

Госпредприятие Красноярского края «Губернские аптеки» в преддверии Дня защиты детей объявляют конкурс на лучший рисунок. Юным красноярцам в возрасте до 14 лет предложили выполнить работу на тему «Я люблю „Губернские аптеки“». Рисовать можно чем угодно — карандашами, красками, мелом. Рисунок необходимо принести до 1 июня в Центральную оптику по адресу: ул. Марковского, 41.

В День защиты детей сотрудники оптики выберут трех победителей, которые получат в подарок сертификаты номиналом по 3 тыс. рублей на покупку товаров в оптике. Подробности акции можно узнать по телефону (391) 212-24-07.

Как рассказала заведующая Центральной оптикой для всей семьи Ксения Козаченко, с каждым годом у детей отмечается ухудшение зрения. С раннего детства малыши начинают осваивать гаджеты, компьютеры, близко смотрят телевизор. В результате 4 % первоклашек имеет проблемы со зрением, а к концу обучения в школе различные нарушения выявляют у 40 % детей.

Для профилактики заболеваний врачи рекомендуют соблюдать расстояние не менее 30 см при работе на компьютере, держать осанку, а также раз в год проходить осмотр у офтальмолога. В Центральной оптике на ул. Марковского с помощью современного оборудования специалисты определят остроту зрения, выявят глазные заболевания на ранней стадии.

Кроме того, в салоне «Губернских аптек» есть кабинет аппаратного лечения со специальными тренажерами — они помогают снять спазм аккомодации, тренировать и восстанавливать функциональность мышечного аппарата глаз, воздействуют на световоспринимающие структуры глаз, поддерживают их работоспособность. Пройти пять тренажеров пациент может всего за 40-60 минут.