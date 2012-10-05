90-летней красноярке передали поздравление от Путина

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны — труженика тыла Татьяну Степановну Туренко. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе администрации города.

Мэр вручил юбиляру памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента Владимира Путина.

Сама Татьяна Туренко вспоминает:

«Когда началась война, из нашего посёлка забрали всех мужчин, четырнадцать машин собрали и увезли. Следом на военные заводы отправили и молодых девушек, моя старшая сестра попала на завод Ворошилова, токарем была, знатным стахановцем стала. А потом уже очередь и до нас дошла. Мне 14 было: работали на полях, вручную снопы вязали. А ещё в военные годы работала на Промкомбинате — кирпичи делала и даже на заготовке дров. Норма была как для взрослых, а мы девчонки ещё совсем, но справлялись».

Еще до этого, в 30-х годах, семью Туренко раскулачили и сослали в отдалённый таёжный поселок, девочке было 3 года. Чтобы выжить, отец и четверо детей брались за любую работу.

«Тот, кто работает, тот всё в жизни вынесет. Если человеку есть, чем заняться, ему горевать некогда. Я так сама живу и внукам-правнукам это говорю», — поделилась ветеран.

Одним из самых ярких воспоминаний военной юности стал для нее День Победы:

«Никакого сообщения по радио мы не слышали, просто вдруг все вокруг стали говорить: „Победа! Победа! Войне конец!“ И люди вышли на улицы, как на демонстрацию, и пошли в город. Вокруг — кто плачет, кто смеётся, кто песни поёт, а кто радуется, что родные в живых остались».

После войны Татьяна Туренко работала в детском доме, на Стройбазе ДСК-1, в гараже, на Красноярской железной дороге. Её общий трудовой стаж составляет 56 лет. За многолетний добросовестный труд красноярка награждена юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда».

Сегодня в семье Туренко трое детей, шестеро внуков, двенадцать правнуков. Как признаются родные, несмотря на почтенный возраст, в семье юбиляр — настоящий рулевой, и такой она была всегда.

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«Уважаемая Татьяна Степановна! Я совершенно искренне восхищен Вашим главным жизненным достоянием — большой крепкой семьей, которая вот уже более 60 лет является образцом верности и любви, — обратился к ней Эдхам Акбулатов. — Вы — по-настоящему богатая бабушка и прабабушка! И отдельно я хочу сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы смогли воспитать таких достойных детей и внуков: привили им трудолюбие, стремление помогать окружающим. Вы и сегодня являетесь объединяющей силой всей своей семьи. Вашему молодому задору можно по-доброму позавидовать. От всей души желаю Вам крепкого здоровья. Пусть в Вашем доме всегда звучит детский смех, пусть Ваша жизнь будет наполнена радостными семейными событиями!».