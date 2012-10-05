15 человек пойдут под суд за попытку продать 80 кг наркотиков

В Красноярске разоблачили преступное сообщество, члены которого занимались сбытом наркотиков. В настоящее время все организаторы группировки находятся под арестом.

По данным полиции, организованная группа в составе 15 человек через интернет сбывала на территории региона синтетические наркотики. Когда их задержали, из оборота изъяли более 80 кг запрещенных веществ.

В настоящее время следователи полиции закончили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Дело направили в суд, максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы. Расследование по факту сбыта наркотиков пока продолжается.