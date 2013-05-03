Банда вымогателей замучила свою жертву до смерти: получили до 18 лет

В Красноярском крае за расправу над молодым человеком осудили банду вымогателей, сообщили 3 мая в краевой прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, 20 сентября 2015 года шестеро мужчин, которым было от 17 до 33 лет, поймали 19-летнего жителя Нижнеингашского района и вывезли его в лес, где попытались вымогать деньги.

Не получив желаемого, пятеро бандитов решили избить его, пытали окурками, душили и бросали в водоем и в результате жестоко убили.

Следователи выяснили, что на счету ранее судимых мужчин, кроме убийства, несколько хищений — они вскрывали дома и проникали на территорию коммерческих предприятий, чтобы воровать автозапчасти и электротехнику.

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С учетом степени участия в совершении преступлений суд квалифицировал их действия по целому ряду статей. Пять бандитов отправятся в колонию на длительные сроки — от 9 до 18 лет за жестокое убийство, а трое из них будут ограничены в свободе в течение года после отбывания срока заключения.

Еще один их товарищ остался на свободе, так как не принимал участие в избиении и убийстве. Для него дело завершилось в связи с примирением сторон.