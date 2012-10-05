В СИБУП можно будет учиться на бюджете

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии получил бюджетные места. Как рассказало корреспонденту Newslab.ru руководство вуза, 25 бюджетных мест по направлению «Экономика» выделены Министерством образования и науки РФ для поступающих в 2018 году.

«СИБУП является одним из немногих негосударственных вузов России, которым выделяются бюджетные места», — отметили в вузе, добавив, что за годы существования аккредитованное учебное учреждение зарекомендовало себя и показало отличные результаты в сфере образования.

В институте пояснили, что для поступающих в 2017-м году в СИБУП разработана система скидок на оплату обучения. Максимальный размер скидки может составить 50 %. «Эта мера направлена на поддержку талантливой молодежи и особо актуальна в период, когда минимальные цены на обучение, установленные правительством РФ, возросли практически вдвое», — пояснили в СИБУПе.

Ознакомиться с полным перечнем скидок на обучение и контактными данными можно на сайте института.