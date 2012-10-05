Авария оставила почти половину центра Красноярска без света

В Железнодорожном районе Красноярска произошла авария на электросетях.

Сегодня около 12:00 в центре города произошло аварийное отключение электричества. По данным «Службы 005», без электричества до 15:00 остались дома в Железнодорожном районе города. Под отключение попали улицы Карла Маркса, Бограда, Ломоносова, Ленина, Профсоюзов, Робеспьера, Декабристов, Вокзальная, Ады Лебедевой, а также часть пр. Мира. Аварийные работы ведет «МРСК Сибири».

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В пресс-службе «МРСК Сибири» подтвердили, что сейчас аварийные бригады работают над устранением аварийного отключения электроэнергии. Источник проблемы уже установили, поэтому специалисты обещают устранить аварию даже раньше — примерно к 14:00.

В пресс-службе напомнили, что узнать об аварийных отключениях и о времени устранения проблем можно по телефону горячей линии 8-800-100-03-80.