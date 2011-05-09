«Зрелище было жуткое»: падение крана на Киренского попало на камеру (видео)

Появилось видео падения крана на ул. Академика Киренского в Красноярске и комментарии очевидцев. Со слов некоторых горожан, они стали свидетелями происшествия и им лишь чудом удалось спастись.

Напомним, ЧП произошло в десятом часу вечера 8 мая на строительной площадке фирмы «Культбытстрой». Башенный кран упал между домами № 41 и 27а, перегородив проезжую часть. При падении он оборвал провода, оставив соседние дома Николаевки без электричества. Позже в полиции и МЧС сообщили, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Также выяснилось, что кран, пролетев мимо жилых домов, повредил припаркованный грузовик — именно на него пришёлся основной удар, а также частную постройку.

Спустя 30 минут после ЧП на место прибыл мэр Эдхам Акбулатов.

Как видно на кадрах с уличной камеры наблюдения, которые стали доступны интернет-пользователям, в момент падения крана по улице Киренского ехало много машин и дул сильный ветер.

Также в социальных сетях очевидцы рассказали, что обрушение произошло на их глазах, а некоторым только по счастливой случайности удалось избежать травмирования. «На глазах упал, как чуял... Сначала смотрел, как качается крюк, а через секунд 5 резко накренился нос, момент — и он уже летит вниз с искрами», — рассказал красноярец. Другие местные жители вспомнили, что ещё на прошлой неделе, также во время сильного ветра, этот же кран подозрительно скрипел и качался.

«Он упал прямо передо мной, домой ехала. Зрелище было жуткое, вовремя затормозили. Там все крепления были вырваны, прямо покорежены... Как минимум, сегодня мой второй день рождения. Позвонила родителям, они в шоке, да и у меня руки потрясывает до сих пор. Домой шла пешком 3 остановки, греюсь теперь чаем и пытаюсь прийти в себя», — рассказала красноярка, которая уверяет, что кран упал в 3 метрах от неё.

Ещё один житель города сообщил, что кран рухнул «прямо за его спиной» и он еле успел проскочить на автомобиле.

Интернет-пользователи также рассказали, что к утру 9 мая конструкцию разобрали и освободили проезжую часть.