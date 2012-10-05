Четыре последних дома в поселке «Элита» выставили на продажу

Компания «Основа Концепт» выставила на продажу четыре последних дома в поселке Элита и поторопила красноярцев с покупкой готового жилья по выгодной цене в экологически чистом районе.

В последние годы в Элите активно развивается малоэтажное строительство, и покупка жилья в экологически чистом районе считается удачным вложением. Живописные пейзажи сочетаются с развитой инфраструктурой — в поселке есть стабильное электроснабжение, котельная, централизованный водопровод. Магазины, торговый центр, школа и детский сад находятся в шаговой доступности.

«Каждый житель мегаполиса с дымящими трубами и выхлопами автомобилей мечтает вырваться на природу, подышать свежим воздухом, полюбоваться ясным голубым небом. А можно сбежать из города насовсем, поселиться в уютном доме со всеми удобствами, расположенном в живописном зеленом поселке рядом с водоемами и хвойным лесом. Такие домики расположены в поселке Элита, который находится в 30 минутах езды от Красноярска», — отметили в компании «Основа Концепт».

Компания предлагает комфортабельное жилье в поселке Элита. Комплекс домов «На опушке» практически заселен — осталось всего четыре свободных дома. Будущих жильцов ждут интересные планировки, просторные светлые комнаты, внутренняя отделка «под ключ».

«В такой дом можно сразу въехать и жить, не испытывая никаких неудобств. Жилые дома находятся в очень красивом месте — они действительно стоят на опушке леса. Задняя часть всех участков выходит к лесу, каждый из них огорожен забором с распашными воротами, есть парковочные места, беседка для летнего отдыха, проведена асфальтированная дорога», — отмечает застройщик.

Тот, кто еще сомневается в покупке загородного жилья в поселке Элита, может записаться на экскурсию в один из заселенных домов «На опушке», созвонившись со специалистами компании «Основа Концепт» по т. (391) 231-18-33.

«Основа Концепт»:

пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

тел.: (391) 231-18-33,

(391) 288-26-26

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