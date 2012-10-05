Почти 4 тонны макулатуры собрали красноярцы вместе с «Жилфондом»

В красноярском «Жилфонде» подвели итоги марафона по сбору макулатуры. За шесть недель горожане вместе с Городской управляющей компанией и активистами «Зелёной дружины» сдали на утилизацию 3 тонны 843 килограмма бумажных отходов.

Бумажные отходы поочередно принимались в районных дирекциях ГУК «Жилфонд». Благодаря этому удалось охватить все районы Красноярска. Лидером по сбору макулатуры стала дирекция по Октябрьскому району. За одну неделю общими усилиями было собрано 1005 кг бумажных отходов.

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На втором месте Межрайонная левобережная дирекция (Центральный и Железнодорожный районы). Там на переработку было отправлено 980 кг. Межрайонная правобережная дирекция ГУК «Жилфонд Кировский и Ленинский районы) вместе с горожанами собрала 818 кг. Жители привозили ненужную бумагу на машинах. Некоторые приезжали по несколько раз. В дирекции ГУК «Жилфонд» по Советскому району вес собранного вторсырья составил 600 кг. По Свердловскому району — 440 кг.

Все собранные старые газеты и журналы пойдут на переработку, что сбережёт от вырубки деревья. Из переработанной макулатуры изготавливают гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, картон, также вторсырье используют при производстве строительных материалов.