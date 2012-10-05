Для красноярских сирот закупят 141 квартиру

В этом году для детей-сирот в Красноярске планируют приобрести 141 жилое помещение, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства администрации города.

В среднем площадь жилых помещений составит 26 кв. м. Квартиры детям-сиротам предоставят в разных районах города, в домах, которые построены не ранее 2012 года. Средняя стоимость помещения составляет 1,4 млн рублей. Всего на эти цели предусмотрено 198,1 млн рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов. На сегодняшний день объявлены аукционы на покупку 32 квартир.

Материалы по теме «Хочешь узнать, кто ты — усынови ребёнка» К чему нужно готовиться приемным родителям?

Согласно правилам, квартиры должны располагаться в многоквартирном доме, иметь чистовую отделку и быть готовыми к проживанию, а также соответствовать строительным, санитарным и пожарным требованиям. В них должны быть исправными сантехническое оборудование и отопительные приборы.

Добавим, программа по предоставлению жилья детям-сиротам действует в Красноярском крае с 2010 года. За последние 3 года (2014-2016) для детей-сирот приобретено 178 и построено 328 жилых помещений.