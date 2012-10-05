Выбор подрядчика для капремонта Коммунального моста может затянуться

Выбор строительной компании для капитального ремонта красноярского Коммунального моста приостановлен. Согласно информации на сайте госзакупок, процедура может затянуться из-за жалобы компании из Абакана «ДорСтрой», которую фирма подала в антимонопольное управление.

Напомним, 24 апреля была опубликована документация о начале торгов. Ремонт Коммунального моста оценили максимум в 385,5 млн рублей. Итоги аукциона планировалось подвести 15 мая. Предполагалось, что ремонт начнется также в мае: с 19-го числа закроют для личного транспорта участок над Абаканской протокой, а затем, с начала июня, — мост перекроют полностью, оставив по одной выделенной полосе для общественного транспорта и спецмашин.

Одним из дополнительных требований к строителям является опыт работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ за последние 3 года. Заказчиком выступает подведомственное департаменту горхозяйства Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Однако один из потенциальных участников оспорил условия торгов. 3 мая ООО «ДорСтрой» в своей жалобе указало на то, что «исходя из видов и объемов работ, указанных в ведомостях, основными являются работы, не относящиеся к работам, связанными с лицензированной деятельностью по сохранению объектов культурного наследия». Соответственно, посчитали в компании, «заказчик должен требовать предоставление опыта на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства».

Жалоба принята к рассмотрению в УФАС — оно назначено на 11 мая.

Добавим, согласно документам, первый этап ремонта должен завершиться уже 26 сентября этого года, а в 2018 году ремонт пройдет с 1 мая и до 14 сентября.