На ремонт Коммунального моста выделяют 385 млн рублей

Ремонт Коммунального моста в Красноярске оценили в 385,5 млн рублей. Сегодня, 24 апреля, на сайте госзакупок опубликована документация о начале торгов. Отметим, ранее предварительно называлась сумма в 200 млн рублей.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что ремонт будет разделен на два этапа и завершится полностью лишь в следующем году. Работы должны начаться в мае, с 19 мая участок над Абаканской протокой закроют для всего личного транспорта, а затем, с начала июня, мост перекроют полностью, оставив по одной выделенной полосе для общественного транспорта и спецмашин в каждую сторону.

Итоги аукциона подведут 15 мая, а затем подрядчику придется еще получить разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия.

Первый этап ремонта должен будет завершиться 26 сентября этого года, а в 2018 году ремонт пройдет с 1 мая и до 14 сентября.

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Оплачиваться работы будут также в 2 этапа — в этом году и в следующем году после подписания документов о приемке выполненного объема работ. На этот год стоимость составит, по предварительной оценке, 153,4 млн рублей, а на 2018 год в бюджете заложено еще 232,1 млн рублей.

Всего же ремонт моста оценен в 385,5 млн рублей максимум.