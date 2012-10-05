В красноярском Северном закроют сквозной проезд через парковку

В Советском районе Красноярска изменится схема движения в районе улиц Шумяцкого и Мате Залки. Как пояснили в пресс-службе мэрии, там запретят сквозной проезд через парковку в районе здания по адресу ул. Шумяцкого, 2. Водители не смогут выехать через нее с ул. Шумяцкого на ул. Мате Залки.

Изменения вступят в силу с 8 часов утра 22 мая.

На парковке установят постоянные дорожные знаки и ограждения.

«Этот участок стал причиной многочисленных нарушений правил дорожного движения, — пояснили в пресс-службе администрации. — Водители начали использовать парковку как сквозной проезд. При таком движении возникало множество конфликтных ситуаций. Для обеспечения безопасности схему движения решено изменить».