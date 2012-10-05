В центре Красноярска убили посетителя ночного клуба

В ночном клубе в центре Красноярска убили молодого парня, сообщили в ГСУ СК по краю. Преступление совершено еще в выходные, но следователи рассказали о нем только сегодня. В убийстве уже признался 23-летний охранник развлекательного заведения, но мотивы его поступка не уточняются.

ЧП произошло в ночном клубе Centr, который расположен на ул. Бограда. В 5 часов утра 6 мая в туалете клуба обнаружили тело молодого человека с признаками насильственной смерти. При этом его личность все еще не установлена.

«По предварительным результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти стали травмы криминального характера. По подозрению в совершении преступления задержали охранника ночного клуба, который в ходе допроса дал признательные показания. Следователи не смогли изъять видео с камер наблюдения, так как его, скорее всего, удалили сотрудники заведения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.

Комментарий представителей заведения получить не удалось.