«Каждое отключение имеет фамилию»: итоги отопительного сезона подвели в Красноярске

На проблемы с отоплением за год жители Красноярска жаловались больше 8 тыс. раз, сообщили 11 мая в пресс-службе мэрии.

Напомним, сегодня была озвучена дата отключения отопления в домах красноярцев — это следующий вторник, 16 мая. По прогнозам синоптиков в Красноярске как раз начинает устанавливаться теплая погода, с 11 мая среднесуточная температура будет составлять +13-15 градусов и выше.

Как только отопление отключат, в Красноярске тут же приступят к подготовке к новому отопительному сезону: пройдут гидравлические испытания, затем предприятия и организации начнут ремонтные работы.

На совещании специалисты сообщили, что за отопительный сезон в службу «005» и на горячие линии поступило 8318 обращений от граждан, в том числе связанных с аварийными ситуациями.

«Каждое отключение имеет свою „фамилию, имя“. Рассчитываю, что все обращения будут тщательно проанализированы и учтены при формировании перечня проблемных участков, а в дальнейшем — при утверждении плана подготовки к предстоящему отопительному сезону», — отметил глава города Эдхам Акбулатов.

В уже составленных планах ресурсоснабжающих компаний — обновление более чем 20 км сетей.

Так, в частности, директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов сообщил, что в 2017 году запланировано заменить почти 14 километров тепловых сетей. Работы будут проводиться на улицах Дубровинского, Вавилова, на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», в районе Предмостной площади. Генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Гончеров рассказал, что в 2017 году в рамках ремонтных работ переложат порядка 7 километров сетей и восстановят благоустройство.

«В этом году в Красноярске будет проводиться масштабный комплексный ремонт городских улиц. Также в рамках федеральной программы „Формирование современной городской среды“ будет проведен ремонт 204 придомовых территорий. В этой связи проведение работ по реконструкции и ремонту инженерных сетей должно быть четко синхронизировано с ремонтом улиц и благоустройством дворов», — подчеркнул глава города.

Глава Красноярска также акцентировал внимание на необходимости контроля со стороны департамента городского хозяйства за подготовкой к предстоящему отопительному сезону управляющих компаний и ТСЖ. Особое внимание необходимо уделить дисциплине платежей.