Представлен график отключения горячей воды в Покровке и Зеленой роще

Обнародованы даты отключения горячей воды в красноярских микрорайонах Зеленая Роща и Покровка. График летних остановок малых теплоисточников составила компания «КрасКом».

По традиции, в ходе подготовки котельных к зиме специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, а также отремонтируют оборудование. Это позволит к концу года в среднем на 10 % снизить количество нештатных ситуаций. Всего планируется капитально отремонтировать 5,2 км тепловых сетей, что в 7 раз больше показателей 2016 года.

Гендиректор компании Олег Гончеров также рассказал, что этим летом планируется закрыть котельную в Покровке и перевести ее потребителей на тепловую нагрузку от ТЭЦ-3, где установлено современное оборудование.

В Покровке отключение горячей воды придется на начало второго летнего месяца. Воду на 7-10 дней будут отключать 10, 11 и 12 июля. 24 июля также на 10 дней без воды останутся жители Зеленой Рощи, а с 7 по 13 августа — некоторые жители Солнечного. Номера домов и точные даты, когда они останутся без воды, можно посмотреть в графике.

Напомним, ранее был представлен график отключений горячей воды от трех основных ТЭЦ города, питающих большинство потребителей.

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