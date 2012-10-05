Женщина обменяла полмиллиона на купюры «банка приколов»

Полицейские разыскивают мошенницу, которая обманула 78-летнюю жительницу Березовки. Злоумышленница встретила жертву на остановке общественного транспорта, а после разговора завладела деньгами напуганной бабушки.

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«Она пообещала потерпевшей снять порчу, если та передаст ей на время свои сбережения. Доверчивая пенсионерка выполнила просьбу, сняв с карточки 550 тысяч рублей. После этого мошенница незаметно обменяла настоящие купюры на купюры „банка приколов“ и скрылась в неизвестном направлении», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.