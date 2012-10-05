В Красноярском крае намерены увеличить расходы на дороги

На содержание региональных и городских дорог в Красноярском крае могут выделять больше денег. Этот вопрос сегодня обсуждали депутаты Законодательного Собрания в рамках выездного совещания по развитию дорожной отрасли края.

В рамках заседания комитета по промышленной политике, транспорту и связи народные избранники сначала открыли сезон дорожно-ремонтных работ на асфальтобетонном заводе «Старцево» выдачей новой автотехники дорожникам, затем оценили работу самого завода. В ходе экскурсии депутатам продемонстрировали лабораторию по проверке асфальта и современное оборудование. Парламентарии отметили, что в целом для качественных ремонтных и строительных работ у краевых дорожных предприятий есть все необходимое, однако признали, что финансирования все же не хватает.

«Мы сегодня познакомились с базой „КрайДЭО“, убедились, что базы у нас есть, современные асфальтобетонные заводы тоже есть. Наша главная задача сейчас — это увеличивать финансирование по обслуживанию автомобильных дорог исходя из нормативов. У нас есть план — до 2025 года выйти на стопроцентный норматив, думаю, что если мы до 2025 года будем выходить, то никакого качества обслуживания не будет. Все работают, но денег не хватает. Это один из самых серьезных вопросов, который нам предстоит решить. Сейчас идет латание дыр, потому что мы не можем, например, сделать четырехполосную дорогу до Енисейска, — это очень дорого. Что касается города Красноярска, то там прежде всего нужно разобраться с автодорожным хозяйством, разобраться с тем, нужны ли нам в городе 40 асфальтобетонных заводов и с тем, как эффективно использоваться средства на ремонт дорог», — отметил в ходе заседания председатель комитета Владимир Демидов.

Вместе с тем, несмотря на проблемы с финансированием, серьезный ремонт в этом году запланирован сразу на нескольких значимых дорогах края, в том числе и масштабный ремонт улиц в Красноярске.

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«В этом году по федеральной программе „Безопасные и качественные дороги“ мы закладываем 2 млрд рублей: 1,7 млрд направляется в бюджет Красноярска, еще 300 млн мы распределяем на региональные дороги — подъезды к городу Красноярску. Вот, например, участок дороги из Енисейска в Красноярск. Кроме этого участка, работы будут выполнятся на трассе Красноярск — Железногорск, запланирована установка электроосвещения на дороге от аэропорта Емельяново до федеральной трассы, уширение проезжей части из аэропорта и еще объект — альтернативная артерия — съезд со стороны Кузнецово и Кузнецовского плато. Там мы соединяем дорогу, переводим ее в асфальтобетонное покрытие от Зыково через Кузнецово до Красноярска», — пояснил министр транспорта края Сергей Еремин.

Кроме этого, традиционно ремонт дорог запланирован и в муниципалитетах. На эти цели направят 1 млрд рублей. «Ремонт дорог в районах пройдет, как и прежде, чтобы не было такого дисбаланса, что мы только в Красноярске будем ремонтировать. Уверяю, что во всех без исключения муниципальных образованиях края будут проводиться ремонтные работы», — добавил министр.

В рамках выездной инспекции депутаты краевого парламента также посетили Емельяновский дорожно-строительный техникум, где вручили сертификаты выпускникам дорожного класса и ознакомились с образовательной программой будущих дорожников.