Красноярские аграрии посеяли зерновых на 18 % от плана

В Красноярском крае продолжается посевная кампания. В настоящее время из 36 зернопроизводящих районов к севу приступили 33 территории. Аграрии этих районов засеяли зерновыми и зернобобовыми 187 тыс. га, или 18 % от плана. Это превосходит показатель прошлого года на 11 мая — 150 тыс. га, или 14 %, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

На сегодня под урожай 2017 завезено 40,5 тыс. тонн минеральных удобрений (в 2016 году — 35,8 тыс. тонн). Удобрено 196 тыс. га полей (в 2016 — 156 тыс. га). Сельхозпроизводители края обеспечены семенами в полном объеме от потребности. Не менее 10 % от общей площади зерновых и зернобобовых займут элитные семена. По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, за счет регионального бюджета для хозяйств края будут приобретены гербициды и протравители.

«Это позволит протравить 80 % семян зерновых, зернобобовых культур и семян ярового рапса, а также провести химическую прополку на 90 % площади зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса, люпина, подсолнечника и кукурузы. На сегодня протравлено 93 тыс. тонн семян или 34 % от плана», — сообщил Шорохов.

В целом в 2017 году зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 1 млн. 70 тыс. га. Это на 1,5 % или на 15 тыс. га выше уровня 2016 года. Порядка 66-67 % зернового клина займет пшеница, около 32 % серые хлеба (ячмень и овес) и 1,7 % — горох. Министр отметил, что краевое зерно пользуется устойчивым спросом.

Отметим, что на сегодня за пределы региона и на экспорт отгружено порядка 490 тысяч тонн зерна урожая прошлого года. Продажа зерна осуществляется в 28 субъектов России, а также в Азербайджан, Монголию и Китай. «Порядка 70 % выращиваемого в крае зерна относится к 3 классу. Это очень высокий показатель. Для сравнения — в общем объеме производства зерна в России пшеница 3 класса занимает в общей сложности 25-27 %. Наше зерно востребовано за счет высочайшего качества», — отметил Шорохов. Вместе с тем, он подчеркнул, что увеличение продаж за пределы региона на сегодня не является приоритетом для края.

Материалы по теме Красноярцы рассказали о плюсах жизни на селе

«Задача, которую поставил перед минсельхозом губернатор Виктор Толоконский — увеличение потребления и переработки зерна на краевой территории и продажа за пределы региона товара с высокой добавленной стоимостью. И эта работа успешно ведется. У нас появляются мощные животноводческие объекты — например, свинокомплекс „Красноярский“, который потребляет в год 150-200 тысяч тонн зерна. Создаются и другие производства — как, например, комбикормово-крупяной комплекс в Курагинском районе, мощностью 90 тысяч тонн зерна в год. Зерно — биржевой товар, и безусловно, мы будем торговать им, будем искать новые рынки сбыта, но в наших интересах максимально увеличивать его потребление в том или ином виде на своей территории», — резюмировал министр.

Отметим, в рамках развития агропромышленного парка «Сибирь» на территории Шарыповского района планируется запуск завода по глубокой переработке зерна мощностью порядка 200 тысяч тонн зерна в год.