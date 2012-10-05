Красноярские аграрии приступили к массовому севу

В Красноярском крае началась массовая посевная, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Из 36 зернопроизводящих районов к севу приступили 25 территорий. На сегодня они засеяли зерновыми и зернобобовыми 44,8 тыс. га или 4 % от плана, что опережает показатель прошлого года на 4 мая — 38,8 тыс. га или 3,7 %. По всем районам активно ведется прибивка влаги.

По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, выпавший на днях снег пойдет на пользу посевам, повысив влагообеспеченность почвы. Вместе с тем, он призвал придерживаться оптимальных агротехнических сроков для начала сева, которые наступают 5-10 мая, в зависимости от земледельческой зоны.

«В целом край полностью готов к проведению посевной. По данным Гидрометцентра, запасы влаги на большей части земледельческой территории края составляют 90-140 % от нормы. По состоянию на 4 мая под урожай 2017 завезено 38,9 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (в 2016 году — 34,8 тыс. тонн). Удобрено 96,6 тыс. га полей (в 2016 — 98,2 тыс. га). Сельхозпроизводители края обеспечены семенами в полном объеме от потребности. К 1 мая мы достигли высокой кондиционности семян — на уровне 91 %. Не менее 10 % от общей площади зерновых и зернобобовых займут элитные семена», — отметил Шорохов.

Отметим, как и прежде, за счет регионального бюджета для хозяйств края приобретут гербициды и протравители. Это позволит протравить 80 % семян зерновых, зернобобовых культур и семян ярового рапса, а также провести химическую прополку на 90 % площади зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса, люпина, подсолнечника и кукурузы. На сегодня протравлено 51 тыс. тонн семян, или 18 % от плана.

В целом в 2017 году под зерновые и зернобобовые планируется занять 1 млн. 70 тыс. га. Это на 1,5 %, или на 15 тыс. га выше уровня 2016 года. «На 39 % по отношению к прошлому году (до 49,2 тыс. га) планируется увеличить площади масличных культур. При этом на 29,5 % (до 46 тыс. га) возрастут посевы ярового рапса. На 8 % (до 23,2 тыс. га) увеличатся площади кукурузы — это поможет улучшить рационы кормления сельхозживотных, а следовательно, повысить эффективность занятия животноводством, которое на ближайшие годы останется в числе наших приоритетов. Также в этих целях мы планируем расширить площади люпина», — подчеркнул министр.

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Напомним, что на оказание несвязанной поддержки аграриям в текущем году предусмотрено 280,5 млн рублей за счет средств краевого бюджета и 295 млн рублей — за счет федерального. Кроме того, аграрии активно используют новую меру господдержки — льготные кредиты под 5 % (остальные проценты гасятся за счет федерального бюджета).

«Ввиду нехватки лимитов, выделенных краевым банкам федерацией, данная мера также действует на краевом уровне — губернатор края Виктор Толоконский принял решение о субсидировании процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным банковским кредитам для аграриев в размере ключевой ставки. На эти цели в краевом бюджете запланировано 97 млн рублей», — добавил Шорохов.