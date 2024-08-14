Красноярские энергетики уже начали подготовку к следующей зиме

На совещании с участием главы города ресурсоснабжающие организации Красноярска рассказали об итогах своей работы в осенне-зимний период. С докладом выступил директор Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК) Сергей Иванов. Напомним, тТакже в ходе совещания была названа ориентировочная дата завершения отопительного сезона — 16 мая.
С точки зрения работы предприятий Сибирский генерирующей компании — крупнейшего поставщика тепловой энергии и горячего водоснабжения, в краевом центре отопительный сезон 2016-2017 годов Сергей Иванов охарактеризовал положительно:
«Ни разу не было допущено нарушений санитарных требований по температурному режиму жилых помещений. Такого результата удалось достичь благодаря своевременно выполненным подготовительным и ремонтным работам, а также достаточному количеству аварийных бригад и спецтехники».
Энергетики уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. Спланирован график работ, определены объемы замены тепловых сетей, ремонтов основного и вспомогательного оборудования, строительства новых теплотрасс. Так, специалисты КТТК готовы переложить в Красноярске летом почти 14 км тепловых сетей (в 2016 году — 11 км), включая трубопроводы большого диаметра на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Отдельным проектом по строительству новой тепломагистрали был назван район улицы Волочаевской, где запланированы масштабные работы по сносу ветхого жилья.
И докладчик, и глава города Эдхам Акбулатов отметили увеличение в целом объемов ремонтной программы КТТК на 2017 год на 38 % (в сравнении с 2016 годом), что связано с необходимостью замены ветхих сетей и большими благоустроительными планами администрации. Акцент в своем докладе директор КТТК сделал на том, что компания уделяет пристальное внимание срокам мероприятий, связанных с разрытием дорожного полотна. По его словам, здесь важно предварительно согласовать все действия с организациями, которые будут вести ремонтные работы на дорогах города, чтобы не возникло ситуаций, когда новый асфальт приходится вскрывать для замены трубопроводов.
Особенностью ремонтных работ предстоящего лета Сергей Иванов назвал отсутствие периода гидравлических испытаний на сетях компании сразу по завершении отопительного сезона. «Раньше проводилось одновременное отключение отопления и ГВС. Но поскольку погода во второй половине мая еще не устойчивая, в квартирах может ощущаться прохлада. Мы решили не приостанавливать подачу горячей воды, чтобы сохранить уровень комфорта красноярцев», — добавил он.
Что касается отключений ГВС на время ремонтов на теплоэлектроцентралях, компания сократила их сроки. Потребителей СГК ждет одно плановое отключение на 11 суток. Напомним, в 2015 году проводилось по два отключения общей продолжительностью в 16 суток, в прошлом году на территории теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было уже по одному ограничению на 12 суток.
График отключений горячего водоснабжения от красноярских ТЭЦ:
|
Наименование теплоисточника
|
Сроки ограничения горячего водоснабжения
|
Район обслуживания
|
Красноярская ТЭЦ-1
|
24 июля — 3 августа
|
Ленинский, Кировский районы, часть Свердловского района (мкрн Водники)
|
Красноярская ТЭЦ-2
|
14 — 24 августа
|
Свердловский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы
|
Красноярская ТЭЦ-3
|
3 — 13 июля
|
Мкрн «Покровский» (Центральный район), Советский район: мкрн «Взлетка», жилые массивы «Северный», ул. Краснодарская, мкрн «Первый Иннокентьевский», «Второй Иннокентьевский» (ул. С. Лазо), «Третий Иннокентьевский» (ул. 3-го Августа) и часть пр. Металлургов