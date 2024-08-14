Красноярские энергетики уже начали подготовку к следующей зиме

На совещании с участием главы города ресурсоснабжающие организации Красноярска рассказали об итогах своей работы в осенне-зимний период. С докладом выступил директор Красноярской теплотранспортной компании (входит в структуру СГК) Сергей Иванов. Напомним, тТакже в ходе совещания была названа ориентировочная дата завершения отопительного сезона — 16 мая.

С точки зрения работы предприятий Сибирский генерирующей компании — крупнейшего поставщика тепловой энергии и горячего водоснабжения, в краевом центре отопительный сезон 2016-2017 годов Сергей Иванов охарактеризовал положительно:

«Ни разу не было допущено нарушений санитарных требований по температурному режиму жилых помещений. Такого результата удалось достичь благодаря своевременно выполненным подготовительным и ремонтным работам, а также достаточному количеству аварийных бригад и спецтехники».

Энергетики уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. Спланирован график работ, определены объемы замены тепловых сетей, ремонтов основного и вспомогательного оборудования, строительства новых теплотрасс. Так, специалисты КТТК готовы переложить в Красноярске летом почти 14 км тепловых сетей (в 2016 году — 11 км), включая трубопроводы большого диаметра на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Отдельным проектом по строительству новой тепломагистрали был назван район улицы Волочаевской, где запланированы масштабные работы по сносу ветхого жилья.

И докладчик, и глава города Эдхам Акбулатов отметили увеличение в целом объемов ремонтной программы КТТК на 2017 год на 38 % (в сравнении с 2016 годом), что связано с необходимостью замены ветхих сетей и большими благоустроительными планами администрации. Акцент в своем докладе директор КТТК сделал на том, что компания уделяет пристальное внимание срокам мероприятий, связанных с разрытием дорожного полотна. По его словам, здесь важно предварительно согласовать все действия с организациями, которые будут вести ремонтные работы на дорогах города, чтобы не возникло ситуаций, когда новый асфальт приходится вскрывать для замены трубопроводов.

Материалы по теме Объявлено, когда отключат отопление в Красноярске

Особенностью ремонтных работ предстоящего лета Сергей Иванов назвал отсутствие периода гидравлических испытаний на сетях компании сразу по завершении отопительного сезона. «Раньше проводилось одновременное отключение отопления и ГВС. Но поскольку погода во второй половине мая еще не устойчивая, в квартирах может ощущаться прохлада. Мы решили не приостанавливать подачу горячей воды, чтобы сохранить уровень комфорта красноярцев», — добавил он.

Что касается отключений ГВС на время ремонтов на теплоэлектроцентралях, компания сократила их сроки. Потребителей СГК ждет одно плановое отключение на 11 суток. Напомним, в 2015 году проводилось по два отключения общей продолжительностью в 16 суток, в прошлом году на территории теплоснабжения от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было уже по одному ограничению на 12 суток.

График отключений горячего водоснабжения от красноярских ТЭЦ: