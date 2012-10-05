«Раньше соваться не надо»: садоводам советуют повременить с картошкой

Садоводы-эксперты рекомендуют жителям Красноярска и края начинать сажать картошку не раньше конца следующей недели. Как рассказал Newslab.ru председатель Красноярского союза садоводов Валерий Гладчук, только после 20 мая, когда земля прогреется, можно сажать картофель и рассчитывать на хороший урожай.

Гладчук призвал жителей региона не спешить с этим делом, так как земля еще холодна и в ней картошка может «задубеть», ростков не будет и она погибнет. Напомним, в прошлые годы садоводы также советовали сажать картофель в период с 20 по 25 мая.

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Сейчас уже можно посеять морковь, бобы, лук, чеснок, редиску и укроп. Свеклу и редьку — по словам эксперта, нельзя, а огурцы и помидоры — можно, но только в теплице.

Также Гладчук призвал дачников ни в коем случае не жечь пленку и пластиковые бутылки, которые выделяют опасные вещества. Он предложил применить их в хозяйстве и не вредить природе и людям. Кроме того, как сообщалось ранее, в крае действует особый противопожарный режим: разведение открытого огня и вовсе запрещено.