«Нет места, везу рассаду!»: 45 водителей не пустили на дачу из-за детей (видео)

Красноярские дорожные полицейские запретили 70 водителям выезд на загородные трассы из-за нарушения правил перевозки детей. Напомним, перед 4-дневными праздничными выходными сотрудники ГИБДД пригрозили автомобилистам с детьми тотальными проверками и судом вместо дач и шашлыков. Однако они не прислушались к полицейским и все равно поехали за город, нарушая ПДД. Однако на выездах их ждали патрули ДПС.

Всего за 5 дней красноярские инспекторы выдали 71 нарушителю требование о прекращении противоправных действий и оштрафовали. Если в течение 3 месяцев эти водители еще раз попадутся на таком же нарушении, полицейские сразу же доставят их в суд.

45 водителей, которые неправильно перевозили детей, вернулись в Красноярск. Восьмерых нарушителей выручили знакомые — они привезли им детские удерживающие устройства. А 18 автомобилистов-родителей устранили нарушения на месте — у них в багажниках были автокресла, но они по различным причинам не захотели использовать их. Так, один из них заявил, что весь салон машины у него был занят рассадой, из-за этого ребенку пришлось ютиться в углу и возможности пристегнуть его по правилам не было.

Всего за майские праздники на территории Красноярского края сотрудники ГИБДД выявили 445 нарушений правил перевозки детей. Экипажи ДПС дежурили на основных выездах из Красноярска: ул. Пограничников, ул. Глинки, ул. Калинина, Енисейский тракт, а также подъездах к дачным массивам.