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«Нет места, везу рассаду!»: 45 водителей не пустили на дачу из-за детей (видео)
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В Красноярском крае

«Нет места, везу рассаду!»: 45 водителей не пустили на дачу из-за детей (видео)

11 мая 14:38
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Красноярские дорожные полицейские запретили 70 водителям выезд на загородные трассы из-за нарушения правил перевозки детей. Напомним, перед 4-дневными праздничными выходными сотрудники ГИБДД пригрозили автомобилистам с детьми тотальными проверками и судом вместо дач и шашлыков. Однако они не прислушались к полицейским и все равно поехали за город, нарушая ПДД. Однако на выездах их ждали патрули ДПС.

Всего за 5 дней красноярские инспекторы выдали 71 нарушителю требование о прекращении противоправных действий и оштрафовали. Если в течение 3 месяцев эти водители еще раз попадутся на таком же нарушении, полицейские сразу же доставят их в суд.

45 водителей, которые неправильно перевозили детей, вернулись в Красноярск. Восьмерых нарушителей выручили знакомые — они привезли им детские удерживающие устройства. А 18 автомобилистов-родителей устранили нарушения на месте — у них в багажниках были автокресла, но они по различным причинам не захотели использовать их. Так, один из них заявил, что весь салон машины у него был занят рассадой, из-за этого ребенку пришлось ютиться в углу и возможности пристегнуть его по правилам не было.

Рейд в Солнечном

Видео: УГИБДД по Красноярскому краю

Всего за майские праздники на территории Красноярского края сотрудники ГИБДД выявили 445 нарушений правил перевозки детей. Экипажи ДПС дежурили на основных выездах из Красноярска: ул. Пограничников, ул. Глинки, ул. Калинина, Енисейский тракт, а также подъездах к дачным массивам.

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