Молодой водитель погубил пассажира в аварии с трактором и столбом

В Боготоле 30-летний водитель «Москвича» спровоцировал ДТП с трактором, в результате которого один человек погиб, трое пострадали. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, авария случилась днем 11 мая на ул. Советская.

Водитель легкового автомобиля столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. От удара машину отбросило на электроопору, в результате чего водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Еще один человек, находившийся в «Москвиче», скончался на месте.

На фотографиях из социальных сетей видно, что автомобиль получил сильные повреждения.

Очевидцы заявили, что находившиеся в автомобиле были пьяны. В полиции уточнили, что водителя направили на медицинское освидетельствование, чтобы установить это. Известно, что в течение года он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения такого теста.

В отношении автомобилиста составили административные протоколы за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО, а также за разный рисунок протекторов шин. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.