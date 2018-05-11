Машину согнуло пополам от столкновения с деревом: погиб водитель

Молодой водитель иномарки вместе с пассажиром разбился в Лесосибирске, сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края. Авария случилась сегодня рано утром на ул. 40 лет Октября. Водитель не выжил, а пассажир находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением, съехал на обочину, после чего врезался в дерево. В результате происшествия он погиб на месте ДТП, а его 22-летнего пассажира госпитализировали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что у автомобиля хакасские номера, и врезался он не только в дерево, но еще и в столб. Жители Лесосибирска также сообщили, что автомобиль ехал очень быстро.