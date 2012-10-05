Спасатели открыли сезон поисков сборщиков черемши

Красноярские спасатели отправились искать первых в этом году сборщиков черемши, сообщили 12 мая в краевом учреждении «Спасатель».

Первый в этом году случай, когда спасателям пришлось искать заблудившихся при сборе дикоросов людей, зафиксировали в этом году в Енисейском районе. Мужчина отправился на сбор черемши за село Епишино, но домой вовремя не вернулся. Сегодня на прочесывание леса в его поисках отправится группа из Енисейска. Напомним, в прошлом году о заблудившихся во время сбора черемши также сообщали после 10 мая.

Вчерашний день лесосибирские и енисейские спасатели тоже провели в лесу — пытались найти следы женщины, пропавшей еще в ноябре прошлого года в районе одного из садовых обществ. Однако работа двух групп не дала результата: женщину так и не нашли. Продолжатся ли поиски, зависит от полиции — именно оттуда должна прийти заявка на продолжение.

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Спасатели напоминают: собирать черемшу в одиночку опасно. Отправляясь в лес, лучше взять с собой товарища, а также полностью заряженный телефон, запас еды и спички.

Сообщить о происшествии можно по телефонам 112 или 101.