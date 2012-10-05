В Минусинке по дороге из школы пропал 10-летний ребенок

В Минусинске ищут пропавшего 10-летнего Никиту Терских, который прошлой ночью не ночевал дома. К делу подключились следователи СКР.

Сообщения о розыске ребенка сегодня утром появились в соцсети. В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что вчера, 4 мая, около 13 часов мальчик вышел из школы и направился к автобусной остановке. В это время ему на сотовый телефон позвонил отец и спросил о его планах. Однако мальчик домой так и не приехал, его телефон стал недоступен.

Ранее ребенок из дома не уходил, характеризуется положительно. По факту его безвестного исчезновения проводится доследственная проверка.

В полиции добавили, что для поиска мальчика созданы специальные группы, в которые вошли участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска. Также в поисках школьника задействованы казаки, дружинники и добровольцы. Сотрудники полиции проверяют маршрут ребенка от школы до дома, а также прилегающую к образовательному учреждению территорию, опрашивают соседей, родственников, друзей, знакомых и преподавателей школы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, просят звонить по телефонам (39131) 2-46-14 или (391) 227-06-45.

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