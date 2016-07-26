Под Красноярском загадочно пропала пожилая женщина

Волонтеры и спасатели ищут в Березовском районе пропавшую пенсионерку, сообщили 7 мая родственники и участники общественного движения «Поиск пропавших детей — Красноярск».

78-летняя Ирина Рябцева, по словам родных, ушла из дома в деревне Малый Кускун Березовского района 5 мая днем. Женщина находилась дома одна, поэтому родственники заметили пропажу лишь вечером, когда вернулись домой с работы. По их словам телефон она оставила дома и связаться с ней нет возможности.

«Находилась в здравом уме, при памяти. Раньше не пропадала. Крупных ссор и причин для ухода из дома не было», — пояснили волонтеры, отметив, что женщина жаловалась на постоянные головные боли.

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Сообщение о пропаже подали в краевой отряд «Спасатель», а также волонтерам и спасателям-кинологам. Вчерашние поиски результата не дали, но сегодня они продолжатся. Всех, кто видел около деревни Малый Кускун невысокую женщину — ростом около 150 см, в сапогах зеленого цвета, полосатой коричневой кофте и черных штанах, просят сообщить об этом волонтерам по телефону 8-950-99-66-066 либо в ближайшее отделение полиции.

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