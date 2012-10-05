У суда в центре Красноярска установили «скамью примирения»

На площади Правосудия перед зданием Красноярского краевого суда 11 мая установили «Скамью примирения».

Сиденье скамейки сделано в виде двух сходящихся к центру наклонных плоскостей, и предполагается, что севшие на скамью люди будут вынуждены приблизиться друг к другу. На скамье выбиты слова древнеримского историка Тита Ливия: «Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы».

Материалы по теме В Красноярске школьник сообщил о минировании жилого дома, пытаясь помирить родителей

«Гранитная скамья гармонично дополнила архитектурную композицию из красного и серого гранита „Фонтан Фемида“, сооруженную на площади Правосудия в июне 2004 года, — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина. — „Скамья примирения“ символизирует мирную миссию суда как места переговоров, урегулирования спорных ситуаций и решения конфликтов. Таким образом новый символ будет напоминать красноярцам о ценностях человеческих отношений, о гуманности, добре, взаимном уважении».