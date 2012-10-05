Бабушку обвинили в гибели двух внуков из-за невыключенной плиты

44-летняя жительница Таймыра пойдет под суд за причинении смерти по неосторожности малолетним внукам. ЧП произошло еще 26 ноября 2016 года в поселке Волочанка, но следователи рассказали о нем только сегодня.

Женщина включила электрическую плиту и ушла из квартиры, оставив внуков одних. За длительное время работы плита сильно нагрелась, и от нее воспламенилась оконная занавеска, что и привело к пожару. «Дети скончались на месте происшествия от отравления окисью углерода», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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Против их бабушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), в настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно статистике, количество пожаров, в которых гибнут дети, в крае не уменьшается. В 2011 году погибло 27 детей, в 2012 — 24 ребенка, в 2013 — 27, в 2014 — 14, в 2015 — 11, в 2016 — 15. Негативная тенденция усугубляется случаями массовой гибели детей.