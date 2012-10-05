Бабушку обвинили в гибели двух внуков из-за невыключенной плиты

44-летняя жительница Таймыра пойдет под суд за причинении смерти по неосторожности малолетним внукам. ЧП произошло еще 26 ноября 2016 года в поселке Волочанка, но следователи рассказали о нем только сегодня.
Женщина включила электрическую плиту и ушла из квартиры, оставив внуков одних. За длительное время работы плита сильно нагрелась, и от нее воспламенилась оконная занавеска, что и привело к пожару. «Дети скончались на месте происшествия от отравления окисью углерода», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.
Против их бабушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), в настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Согласно статистике, количество пожаров, в которых гибнут дети, в крае не уменьшается. В 2011 году погибло 27 детей, в 2012 — 24 ребенка, в 2013 — 27, в 2014 — 14, в 2015 — 11, в 2016 — 15. Негативная тенденция усугубляется случаями массовой гибели детей.
«Как показывает практика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с гибелью детей в пожарах, в большинстве случаев причинами пожаров, которые происходят, как правило, в отопительный сезон в сельской местности в домах социально необеспеченных, а зачастую и неблагополучных граждан, многодетных семей, является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, оставление детей без присмотра родителей, высокая степень изношенности жилого фонда», — пояснили в управлении.