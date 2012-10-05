Женщина погибла, пытаясь спасти приемных детей из огня: СК начал проверку

Следователи рассказали, как взрослые пытались спасти детей из горящего частного дома в Балахте. Напомним, в ночном пожаре погибли три человека: двое братьев 13 и 17 лет, а также их приемная 64-летняя мать. Как оказалось, она умерла именно при попытке спасти мальчиков.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Они уже установили, что около 3 часов ночи 69-летний хозяин двухэтажного дома проснулся от запаха дыма и обнаружил, что жилище почти полностью охвачено огнем. Он разбил окно, выбрался на улицу и разбудил супругу, спавшую в летней кухне.