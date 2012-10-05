СФУ поднялся в международном рейтинге ARES

Сибирский федеральный университет поднялся на три позиции — с 12 на 9 место — по сравнению с прошлым годом в рейтинге ARES-2017 (Academic Ranking of World Universities — European Standard), составленным Европейской научно-промышленной палатой.
Цель составления рейтинга вузов ARES — оценка способности университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями, участвовать в научно-исследовательской деятельности. Стоит отметить, что рейтинг обрабатывается автоматически, полностью исключено вовлечение человеческого фактора.
Рейтинг составляется по девятибалльной международной системе:
- 3 высших уровня А (ААА, АА, А);
- 3 достаточных уровня B (ВВВ, ВВ, В);
- 3 удовлетворительных уровня С (ССС, СС, С).
Оценку проводят по недавно введенным стандартам Евросоюза, выработанным для высших учебных заведений. Сибирский федеральный университет получил рейтинг А+ , что в классификации составителей означает высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality performance).
Всего в рейтинг ARES вошли 184 российских вуза, получивших положительную оценку (от С до А).