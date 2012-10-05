Наивный покупатель оплатил ремонт и перегон несуществующего грузовика

Житель Шарыпово, желая приобрести автомобиль по выгодной цене, перевел мошеннику 200 тысяч рублей и остался ни с чем. Мужчину обманул неизвестный на одном из интернет-сайтов.

Пострадавший нашел в сети объявление о продаже автомобиля Freightliner всего лишь за 140 тыс. рублей. Он созвонился с «продавцом» и договорился о сделке, но в итоге остался и без денег, и без машины.

«Неизвестный убедил шарыповца не только внести предоплату, но и оплатить замену комплектующих автомобиля, а также перечислить денежные средства на перегон машины. После получения 200 тысяч рублей злоумышленник перестал выходить на связь», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские полагают, что в продаже такой дешевой машины изначально не было. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, санкция статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.