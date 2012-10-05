Для красноярских дачников запустят дополнительные электрички

В связи с открытием дачного сезона компания «Краспригород» дополнительно назначает на выходные дни два электропоезда, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В ближайшую субботу, 13 мая, начнет курсировать электропоезд № 6345/6346 Красноярск — Снежница — Красноярск. Отправление со станции Красноярск в 18:30, прибытие на станцию Снежница в 19:20, отправление со станции Снежница в 19:30, прибытие на станцию Красноярск в 20:20. Электропоездом можно будет воспользоваться как в субботу, так и в воскресенье.

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С 20 мая на маршрут выйдет электропоезд № 6478-6477/6480-6479 Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Отправление со станции Красноярск в 9:05, прибытие на станцию Дивногорск в 10:07, отправление со станции Дивногорск в 18:55, прибытие на станцию Красноярск в 20:00. Электропоезд до Дивногорска также будет ходить по субботам и воскресеньям.

Время по направлениям указано местное.