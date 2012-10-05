Убийцу соседки признали шизофреником

25-летнего жителя Красноярска, который внезапно убил 56-летнюю соседку по комнате, хотят отправить на принудительное лечение. Напомним, преступление было совершено в октябре прошлого года в одной из коммунальных квартир Советского района. Женщину объявили в розыск, когда она не вышла на работу. С помощью системы «Безопасный город» полицейские отследили маршрут ее передвижения, а спустя почти месяц задержали по подозрению в убийстве ее молодого соседа.

Известно, что у соседей был давний конфликт, так как женщина пыталась «воспитывать» парня и обвиняла его в тунеядстве. 23 октября между ними снова произошла ссора, когда они находились на кухне. Задумав убить женщину, парень пошел за ней в ее комнату, толкнул руками в спину, и она упала на диван. Парень нанес женщине не менее трех ударов в лицо и перекрыл поступление воздуха в легкие. Он удерживал ее в таком положении несколько минут, в результате чего женщина скончалась от механической асфиксии. Сосед расчленил ее труп и частично сжег фрагменты на свалке в районе «Шинного кладбища», а часть останков спрятал на чердаке дома, в котором проживал. Он не успел от них избавиться, когда его задержали.

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Молодой человек не стал долго отрицать свою причастность к убийству. Следователи установили, что он страдает хроническим психическим расстройством — шизофренией, представляющий общественную опасность.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера», — рассказали 12 мая в ГСУ СК по Красноярскому краю.