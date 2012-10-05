«Теперь не могу ничего делать»: красноярка заявила, что попала в больницу после квеста

Молодая девушка пожаловалась на организаторов красноярского квеста, во время прохождения которого она якобы сломала ногу в двух местах. Сейчас 25-летняя пострадавшая заявляет, что готовится к операции и намерена добиться компенсации.

Инцидент, уверяет она, произошел 10 мая, когда девушка вместе с друзьями отправилась на триллер-квест «Судная ночь». С ее слов, во время выполнения одного из заданий она спустилась со второго этажа на первый по горке и сломала ногу, ударившись о мешки спрессованного сена. В итоге девушка оказалась в больнице. Она рассказала Newslab.ru, что получила перелом голеностопа и теперь ее ждет операция.

Девушка посетовала, что из-за случившегося потеряла заработок и съемную квартиру. «Я сломала ногу прямо перед днем рождения. Мне пришлось отдать собаку, съехать со съемной квартиры, отказаться от работы. Я просто не могу ничего делать», — посетовала она. Она также уверяет, что организаторы квеста якобы «не захотели идти на мировую», поэтому в ближайшее время ее адвокат обратится в правоохранительные органы.

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Представители квеста в свою очередь заявили Newslab.ru, что еще разбираются в случившемся, и отметили, что действительно вчера встречались с представителями девушки. Однако организаторы развлечений не подтвердили, что категорически отказали им. Для начала они намерены провести проверку, что именно случилось, и дождаться, пока пострадавшая вылечится. О своих дальнейших действиях по решению этой проблемы они предпочли умолчать.

Отметим, квест-культура развивается в Красноярске около двух лет, за это время в городе появилось множество заведений, предлагающих клиентам интеллектуальные, детективные, пугающие и другие «комнаты с загадками».