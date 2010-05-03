На аттракционе в Центральном парке опрокинулась кабинка с малышом (видео)

В красноярском Центральном парке на одном из аттракционов опрокинулась кабинка с годовалым ребенком. По данным журналистов «Новостей Прима», с которыми связалась мать пострадавшего мальчика, он отделался испугом.

Инцидент произошел на аттракционе с детскими паровозами — там якобы из-за слетевшего колеса опрокинулся один из вагонов. По данным журналистов, мальчик находился на аттракционе с дедушкой. Происшествие обошлось без травм. В самом парке заверили, что сломанный вагон уже заменили на другой.

«Этот вагон мы сняли и заменили на другой. Естественно, будем уделять более пристальное внимание. Надеемся, что такого больше не повторится», — прокомментировал инцидент замдиректора по культуре парка Алексей Шаргородский.

Он также заверил, что инженеры парка проводят ежедневные проверки оборудования. Кроме того, каждый год аттестацию и техосвидетельствование красноярских аттракционов проводят компании из Перми.