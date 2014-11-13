В Красноярске открыли штаб Навального

22:37 В Красноярске заинтересовались «черной кассой» Навального

Сегодня, 12 мая, в Красноярске открыли штаб известного российского оппозиционера Алексея Навального. Штаб разместился в центре города — в кирпичной пятиэтажке по ул. Горького, 31, и стал в России 27-м по счёту. Цель их создания — набор волонтеров для работы во время избирательной кампании.

Как рассказали Newslab.ru организаторы, это место в центре города они выбрали для удобства посетителей, чтобы штаб был «в шаговой доступности». По их подсчётам, на открытии присутствовали 450-500 человек, включая журналистов и уже зарегистрировавшихся волонтёров.

Сам оппозиционный политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не приехал в Красноярск по рекомендации офтальмолога — по сообщениям федеральных СМИ, на днях в Барселоне ему сделали операцию после ожога роговицы глаза. Мероприятие провёл его ближайший соратник, глава штаба Леонид Волков.

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Организаторы заявили, что в Красноярске, в отличие от других городов, открытие прошло «замечательно» и без происшествий — не было провокационных звонков о якобы заложенных бомбах, а двери дома, где должен открыться штаб, не заливали монтажной пеной. Хотя организаторы приняли определенные меры предосторожности — общественности адрес сообщили лишь за несколько часов. Представитель штаба также похвалил работу полицейских на мероприятии.

Работать штаб будет со вторника по воскресенье с 11 утра до 8 вечера. Прийти в него может любой совершеннолетний.