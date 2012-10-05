В Красноярске заинтересовались «черной кассой» Навального

Красноярцы в день открытия в городе штаба Алексея Навального привлекли внимание к двойным стандартам оппозиционера и его Фонда борьбы с коррупцией.

За несколько часов до открытия блогер Сергей Мясников на своей странице в Фейсбуке призвал к публичному обсуждению проблемы. «Если топить за тотальную борьбу с коррупцией, то и самим было бы неплохо придерживаться этих идей».

Блогер сослался на обнародованные данные о том, что директор фонда Роман Рубанов получил за 2014-2015 годы более 27 млн рублей. При этом его официальный доход чуть более 1 млн. «Теневые» деньги, согласно опубликованным банковским выпискам, Рубанов перечислял сотрудникам фонда и журналистам. Эти операции не отражены в официальной отчетности ФБК.

Призыв блогера, видимо, был услышан: на открытие штаба в центре Красноярска двое парней пришли с плакатом, обличающим «черную кассу» Навального.

Открытие прошло в пространстве «Персонажи» на Перенсона, но сам штаб Навального в Красноярске будет работать в пятиэтажке на ул. Горького. Красноярский штаб стал в России 27-м по счёту.