Фестиваль инклюзивных танцев проходит в Красноярске

В Красноярске стартовал этап Международного благотворительного танцевального фестиваля — Inclusive Dance Siberia. Торжественное открытие прошло сегодня в Гранд-холле «Сибирь».
Оно началось с парада участников — это 24 коллектива из Красноярского края, Липецкой, Кировской, Новосибирской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Московской областей и других регионов России — всего 212 участников.
От лица администрации города к ним обратилась руководитель главного управления соцзащиты Наталья Береговая:
«Мы рады приветствовать всех участников и гостей фестиваля на красноярской земле. Как здорово, что здесь будут соревноваться ребята из разных уголков нашей Родины. Желаю судьям — мудрости в принятии решений, а участникам и гостям — новых впечатлений и ярких эмоций!».
Помимо соревнований в номинациях «Эстрадный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Танцевальная импровизация среди пар», в программе — круглый стол и мастер-класс с руководителями танцевальных коллективов.
Открыли фестиваль самые юные участники команды «Солнечные зайчики» (Красноярск) в номинации «Эстрадный танец».
Завтра, 13 мая, в 16:00, состоится гала-концерт с вручением Гран-при победителю фестиваля.
В пресс-службе мэрии отметили, что возраст участников самый разный, в основном это дети и молодёжь, но есть и взрослые участники.
«В пятый раз мы проводим международный благотворительный танцевальный фестиваль, и впервые его региональный этап проводится в Сибири, а именно, в Красноярске. Это очень красивый город, и мы рады организовать это яркое событие здесь. Спасибо за поддержку всем партнёрам и администрации города в лице мэра Эдхама Акбулатова. Лучший коллектив по итогам этого фестиваля будет приглашён к участию во втором этапе — Международном фестивале в Москве», — сообщил председатель оргкомитета фестиваля, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» (Москва) Леонид Тарасов.