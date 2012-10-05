>
>
Фестиваль инклюзивных танцев проходит в Красноярске
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Фестиваль инклюзивных танцев проходит в Красноярске

12 мая 22:12
0

В Красноярске стартовал этап Международного благотворительного танцевального фестиваля — Inclusive Dance Siberia. Торжественное открытие прошло сегодня в Гранд-холле «Сибирь».

Оно началось с парада участников — это 24 коллектива из Красноярского края, Липецкой, Кировской, Новосибирской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Московской областей и других регионов России — всего 212 участников.

От лица администрации города к ним обратилась руководитель главного управления соцзащиты Наталья Береговая:

«Мы рады приветствовать всех участников и гостей фестиваля на красноярской земле. Как здорово, что здесь будут соревноваться ребята из разных уголков нашей Родины. Желаю судьям — мудрости в принятии решений, а участникам и гостям — новых впечатлений и ярких эмоций!».

Помимо соревнований в номинациях «Эстрадный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Танцевальная импровизация среди пар», в программе — круглый стол и мастер-класс с руководителями танцевальных коллективов.

В Красноярске открылся фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance
В Красноярске открылся фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance
В Красноярске открылся фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance
фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance
фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance
фестиваль Inclusive Dance Siberia
Источник: vk.com/inclusive.dance

Материалы по теме
Коучи спешат на помощь
В Красноярске открыли коуч-лабораторию для детей с особыми образовательными потребностями

Открыли фестиваль самые юные участники команды «Солнечные зайчики» (Красноярск) в номинации «Эстрадный танец».

Завтра, 13 мая, в 16:00, состоится гала-концерт с вручением Гран-при победителю фестиваля.

В пресс-службе мэрии отметили, что возраст участников самый разный, в основном это дети и молодёжь, но есть и взрослые участники.

«В пятый раз мы проводим международный благотворительный танцевальный фестиваль, и впервые его региональный этап проводится в Сибири, а именно, в Красноярске. Это очень красивый город, и мы рады организовать это яркое событие здесь. Спасибо за поддержку всем партнёрам и администрации города в лице мэра Эдхама Акбулатова. Лучший коллектив по итогам этого фестиваля будет приглашён к участию во втором этапе — Международном фестивале в Москве», — сообщил председатель оргкомитета фестиваля, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» (Москва) Леонид Тарасов.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать