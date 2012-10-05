Победителя этапа фестиваля инклюзивных танцев выбрали в Красноярске

В Красноярске состоялся гала-концерт лауреатов межрегионального этапа V Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance. Победителем стала команда из Липецка, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, краевой центр впервые принял участников этапа фестиваля инклюзивного танца. Как отметил председатель оргкомитета Inclusive Dance, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» (Москва) Леонид Тарасов, Красноярск выбрали не случайно:

«Мы активно работаем с красноярцами, приезжали в ваш город ровно год назад, проводили здесь свой семинар, и встретили большую поддержку и заинтересованность как стороны участников, так и со стороны администрации города. То, что фестиваль проводится в Красноярске — это показатель того, что в вашем городе делается очень много для формирования доступной среды как в плане инфраструктуры, так и в плане создания различных возможностей и для творчества, и для общения людей с инвалидностью. Уверен, что наш фестиваль даст новый потенциал для развития в Красноярске безбарьерной среды».

Напомним, межрегиональный этап фестиваля объединил более 200 участников. Это инклюзивные коллективы и пары из Екатеринбурга, Новосибирска, Липецка, Новокузнецка, Челябинска, Абакана и других городов страны. Среди участников — целый ряд коллективов из Красноярского края и его столицы.

Сегодня одна из красноярских команд — «Кристаллы» — открыла гала-концерт номером «Алиса в стране чудес». Солистка Анна Колчанова, исполнившая роль королевы, поделилась, что участие в фестивале помогло ей осуществить мечту: «Я мечтала об этом с самого детства, сколько себя помню — столько и мечтала танцевать на сцене. Вообще наша команда была организована совсем недавно, и опыт участия в фестивале дал нам понять: нужно продолжить заниматься танцами, создавать новые, интересные номера».

Пара из Норильска Ксения Руденко и Игорь Филиппов рассказали:

«Фестиваль организован на самом высоком уровне: начиная со встречи в аэропорту нам постоянно оказывают поддержку и внимание. А на концертах — невероятная энергетика, публика принимает очень тепло».

Участники представили зрителям разные направления танца: эстрадный, современный, бальный, народный танец, а также импровизировали. Помимо соревновательной части, за круглым столом обсуждалось развитие инклюзивного танца, прошли мастер-классы от ведущих хореографов России.

Руководитель общественной организации «Открытые сердца» Елена Нига отметила, что в Красноярске появляется всё больше занятий для самореализации особенных детей: «В Красноярске есть и хоккей, и бочче, и кёрлинг, и театр. Теперь мы с удовольствием осваиваем танцы и уже со следующей недели приступаем к баскетболу. На самом деле, чем больше активности, тем больше радости. Это очень важно, когда ребёнок с блеском в глазах, с заинтересованностью говорит: „Я хочу попробовать“ и стремится к своей цели».

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Поддержать участников пришла Наталья Каптелинина — инициатор проекта «Шаг за шагом к мечте», в рамках которого в Красноярске работают бесплатные тренажёрные залы для людей с инвалидностью: «Какие все молодцы, как здорово, что наш город принимает такой фестиваль. Я танцевала всю жизнь до травмы, поэтому мне это очень близко. Танец — это язык самовыражения и как прекрасно, что и дети, и взрослые говорят на нём, чувствуют себя здоровыми и полноценными людьми».

Собравшихся приветствовал глава Красноярска Эдхам Акбулатов:

«Я очень рад, что Красноярск принимает такой значимый танцевальный форум. Это говорит о том, что мы вместе хотим сделать так, чтобы в нашей жизни было как можно меньше барьеров, чтобы каждый человек мог заниматься любимым делом. Уверен, юбилейный фестиваль инклюзивных танцев, который Красноярск принимает впервые, будет способствовать развитию творческих контактов, рождению ярких и интересных идей и, конечно, укреплению дружбы. И это — самый ценный результат!»

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Мэр поблагодарил организаторов и участников и вручил муниципальному учреждению «Центр спортивных клубов» сертификат на покупку специализированного реабилитационного оборудования. «Пусть в Красноярске и в дальнейшем развивается движение инклюзивных танцев, чтобы у нас появлялись новые поводы всем вместе снова встретиться на красноярской земле в рамках фестиваля Inclusive Dance», — пожелал мэр.

Кульминацией гала-концерта стало оглашение имени абсолютного победителя — лауреата Гран-при этапа. Им стал ансамбль «Параллели» из Липецка. Коллектив представит свой номер на крупнейших площадках Москвы в ходе завершающих мероприятий V фестиваля Inclusive Dance в конце октября этого года.