«Теперь за сохранностью будут следить»: в центр Красноярска вернули книжный шкаф

На пр. Мира в Красноярске вернулся шкаф для обмена книгами. Открытие обновленного арт-объекта состоялось вчера, 12 мая, днем.

Напомним, книжный шкаф для буккроссинга появился в Красноярске 4 года назад. Его несколько раз повреждали вандалы, поэтому в декабре прошлого года авторы проекта решили на время убрать его с улицы, чтобы отремонтирвоать и обезопасить.

«За 4 года существования проекта объект повреждали не раз: оторванными оказывались петли и дверцы, разбитым — стекло. Мы старались ремонтировать шкаф в кратчайшие сроки и прямо на месте. На сей раз „косметическим“ ремонтом обойтись не удалось. Полная замена недостающих и поврежденных элементов должна была занять целых полтора месяца, но даже к февралю шкаф на проспекте Мира так и не появился», — рассказали авторы проекта.

В итоге шкаф вернулся в мае. Самым сложным оказалось установка рядом со шкафом системы видеонаблюдения. Ее подключили к системе «Безопасный город», благодаря чему обеспечили круглосуточный присмотр полиции. Повторно открыли шкаф вчера — полки заполнили книгами, которые собирала городская молодежь.