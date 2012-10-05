В Красноярск съедутся библиотекари со всей России

С 15 по 18 мая в Красноярске пройдет Всероссийский библиотечный конгресс — XXII ежегодная конференция библиотечной ассоциации страны.
«По решению Российской библиотечной ассоциации (РБА) ежегодно с 2001 года один из российских городов на конкурсной основе получает почетное звание „Библиотечная столица России“ и становится местом проведения самого крупного и представительного форума библиотечной общественности России. По итогам всероссийского конкурса наш город был объявлен библиотечной столицей России 2017 года и удостоен права проведения конгресса», — рассказали организаторы мероприятия.
В течение трех дней в Красноярске для участников и гостей конгресса пройдёт большая деловая программа, а для жителей города подготовлена насыщенная культурная программа. Так, в первый день пройдут выборы президента и членов правления РБА. На следующий день состоится открытие XVIII выставки издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг.
Также в течение дня на базе краевых библиотек, Сибирского федерального университета, краевой филармонии пройдут заседания секций и круглых столов по различным направлениям деятельности. Завершится Конгресс расширенным пленарным заседанием и торжественной церемонией передачи символа «Библиотечной столице России» 2018 года.
Во время проведения конгресса для профессионального сообщества пройдут занятия в школе комплектатора (сотрудника, ответственного за комплектование и учет фондов библиотеки) и в школе библиотечного блогера.
В дни форума в городе также состоится множество спектаклей от ведущих театров, выставок и концертов.
15 мая в 10:00 по местному времени будет организована прямая онлайн-трансляция торжественного открытия мероприятия из Большого концертного зала с участием лучших творческих коллективов Красноярского края. Посмотреть ее можно будет на сайтах rba.ru и online-scene.com