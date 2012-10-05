Подростка задержали за осквернение мемориала

В Красноярском крае поймали осквернившего мемориал подростка-вандала, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Ему грозит многодневный арест.

Об акте вандализма, произошедшем в парке Скорбящей матери села Агинское (Саянский район), в полицию сообщили местные жители — неизвестный злоумышленник разбросал венки на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне и нанес краской оскверняющие надписи. Полицейские по горячим следам сумели установить личность вандала, им оказался 17-летний местный житель. Причины, толкнувшие его на этот поступок, в полиции не уточнили.

Материалы по теме Осквернители красноярских памятников отправятся на обязательные работы

«По данному факту дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев. Ведется расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — пояснили в пресс-службе.